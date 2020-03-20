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Игорь Стасевич: «Стадион на Семашко? Топ! Ты же сам понимаешь, что это за стадион»
20.03.2020 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Что с командой произошло? По горячим следам сложно сказать. Сами проиграли этот матч. Плохо играли, в этом вся причина.
Стадион на Семашко? Топ! Ты же сам понимаешь, что это за стадион», – сказал
БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!
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