Игорь Стасевич: «Стадион на Семашко? Топ! Ты же сам понимаешь, что это за стадион»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после матча с «Энергетиком-БГУ» (1:3) оценил стадион РЦОР-БГУ.

«Что с командой произошло? По горячим следам сложно сказать. Сами проиграли этот матч. Плохо играли, в этом вся причина.

Стадион на Семашко? Топ! Ты же сам понимаешь, что это за стадион», – сказал Стасевич .