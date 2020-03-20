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Игорь Стасевич: «Стадион на Семашко? Топ! Ты же сам понимаешь, что это за стадион»

20.03.2020 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после матча с «Энергетиком-БГУ» (1:3) оценил стадион РЦОР-БГУ.

«Что с командой произошло? По горячим следам сложно сказать. Сами проиграли этот матч. Плохо играли, в этом вся причина.

Стадион на Семашко? Топ! Ты же сам понимаешь, что это за стадион», – сказал Стасевич.

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после матча с «Энергетиком-БГУ» (1:3) оценил стадион РЦОР-БГУ.
 
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