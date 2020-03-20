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Могилевская область представлена лишь одним клубов в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси, Минская – 8 клубами
20.03.2020 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Могилевская область представлена лишь одним клубов в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси в сезоне-2020.
Наибольшее представительство у Минской области – восемь команд.
Минская область:
Гомельская область: Славия, Спутник, Локомотив, Химик, Гомель;
Гродненская область:
Брестская область: Рух,
Минск: Энергетик-БГУ,
Витебская область: Витебск, Нафтан, Орша;
Могилевская область: Белшина.
БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!
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Могилевская область представлена лишь одним клубов в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси, Минская – 8 клубами
Могилевская область представлена лишь одним клубов в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси в сезоне-2020.
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