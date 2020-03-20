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Могилевская область представлена лишь одним клубов в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси, Минская – 8 клубами

20.03.2020 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Могилевская область представлена лишь одним клубов в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси в сезоне-2020.

Наибольшее представительство у Минской области – восемь команд.

Область  Высшая лига (16) Первая лига (14) Итого
Минская 7 1 8
Гомельская 1 4 5
Гродненская  1 4 5
Брестская 2 2 4
Минск 3 1 4
Витебская 1 2 3
Могилевская  1 0 1

 

Минская область: Торпедо-БелАЗ, Смолевичи, Ислочь, Городея, Слуцк, Шахтер, БАТЭ, Арсенал Дзержинск;

Гомельская область: Славия, Спутник, Локомотив, Химик, Гомель;

Гродненская область: Неман, Лида, Слоним 2017, Сморгонь, Ошмяны;

Брестская область: Рух, Динамо Брест, Гранит, Волна;

Минск: Энергетик-БГУ, Динамо Минск, Минск, Крумкачы;

Витебская область: Витебск, Нафтан, Орша;

Могилевская область: Белшина.

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Могилевская область представлена лишь одним клубов в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси в сезоне-2020.
 
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