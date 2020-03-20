Сумасшедшая ставка за кэф под 6 на игру «Немана» и «Шахтера», которая зашла в 2 из 3 последних матчах

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 20 марта, в полуфинале плей-офф «Париматч-Экстралиги» «Неман» и «Шахтер» проведут пятый матч в своей серии. Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00. Напомним, счет в серии 2:2.

Интересно, что два их трех последних матча команд завершились голами лишь одной. Вторая и третья игры заканчивались четырьмя безответными шайбами «Шахтера».

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