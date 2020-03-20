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Сумасшедшая ставка за кэф под 6 на игру «Немана» и «Шахтера», которая зашла в 2 из 3 последних матчах

20.03.2020 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 20 марта, в полуфинале плей-офф «Париматч-Экстралиги» «Неман» и «Шахтер» проведут пятый матч в своей серии. Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00. Напомним, счет в серии 2:2.

Интересно, что два их трех последних матча команд завершились голами лишь одной. Вторая и третья игры заканчивались четырьмя безответными шайбами «Шахтера».

Сегодня на то, что обе команды не забьют букмекерская компания «Париматч» предлагает умопомрачительный коэффициент 5.80!

Напомним, что БК «Париматч» предлагает своим новым клиентам бонус на первый депозит до 100 рублей.


 
 
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Сегодня, 20 марта, в полуфинале плей-офф «Париматч-Экстралиги» «Неман» и «Шахтер» проведут пятый матч в своей серии.
 
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