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Сумасшедшая ставка за кэф под 6 на игру «Немана» и «Шахтера», которая зашла в 2 из 3 последних матчах
20.03.2020 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 20 марта, в полуфинале плей-офф «Париматч-Экстралиги» «Неман» и «Шахтер» проведут пятый матч в своей серии. Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00. Напомним, счет в серии 2:2.
Интересно, что два их трех последних матча команд завершились голами лишь одной. Вторая и третья игры заканчивались четырьмя безответными шайбами «Шахтера».
Сегодня на то, что обе команды не забьют
Напомним, что БК «Париматч» предлагает своим новым клиентам
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Сумасшедшая ставка за кэф под 6 на игру «Немана» и «Шахтера», которая зашла в 2 из 3 последних матчах
Сегодня, 20 марта, в полуфинале плей-офф «Париматч-Экстралиги» «Неман» и «Шахтер» проведут пятый матч в своей серии.
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