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Глеб о том, когда Беларусь станет футбольной страной: «Нам надо полностью изменить нашу концепцию. И, конечно, чтобы была поддержка руководства страны»
21.03.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершивший карьеру полузащитник Александр Глеб ответил на вопрос о том, когда наша страна станет футбольной.
– Когда Беларусь станет футбольной страной? Когда Александр Глеб станет президентом федерации футбола Беларуси! Ничего сейчас, а?
– (смеется) Ты знаешь… Действительно, это надо еще долгий путь пройти. Нам очень много чего надо менять. Полностью концепцию детских школ. Это не один, не два и даже не три года работы, чтобы результат пришел. Я просто смотрю на другие страны. Такие как Финляндия, Словения, Словакий – маленькие страны. Что не говоря уже о балканцах и сербах. Они развиваются. Нам надо полностью изменить нашу концепцию. И, конечно, чтобы была поддержка (смотрит вверх –
– Убрать ледовые катки и постелить поля?
– Это твои слова! (смеется) – сказал Глеб в эфире программы
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Глеб о том, когда Беларусь станет футбольной страной: «Нам надо полностью изменить нашу концепцию. И, конечно, чтобы была поддержка руководства страны»
Завершивший карьеру полузащитник Александр Глеб ответил на вопрос о том, когда наша страна станет футбольной.
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