Глеб о том, когда Беларусь станет футбольной страной: «Нам надо полностью изменить нашу концепцию. И, конечно, чтобы была поддержка руководства страны»

Источник материала: Tribuna.com

Завершивший карьеру полузащитник Александр Глеб ответил на вопрос о том, когда наша страна станет футбольной.

– Когда Беларусь станет футбольной страной? Когда Александр Глеб станет президентом федерации футбола Беларуси! Ничего сейчас, а?

– (смеется) Ты знаешь… Действительно, это надо еще долгий путь пройти. Нам очень много чего надо менять. Полностью концепцию детских школ. Это не один, не два и даже не три года работы, чтобы результат пришел. Я просто смотрю на другие страны. Такие как Финляндия, Словения, Словакий – маленькие страны. Что не говоря уже о балканцах и сербах. Они развиваются. Нам надо полностью изменить нашу концепцию. И, конечно, чтобы была поддержка (смотрит вверх – .com) руководства.

– Убрать ледовые катки и постелить поля?

– Это твои слова! (смеется) – сказал Глеб в эфире программы «Вацко Live» .