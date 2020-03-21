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Глеб о том, когда Беларусь станет футбольной страной: «Нам надо полностью изменить нашу концепцию. И, конечно, чтобы была поддержка руководства страны»

21.03.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завершивший карьеру полузащитник Александр Глеб ответил на вопрос о том, когда наша страна станет футбольной.

– Когда Беларусь станет футбольной страной?  Когда Александр Глеб станет президентом федерации футбола Беларуси! Ничего сейчас, а?

– (смеется)  Ты знаешь… Действительно, это надо еще долгий путь пройти. Нам очень много чего надо менять. Полностью концепцию детских школ. Это не один, не два и даже не три года работы, чтобы результат пришел. Я просто смотрю на другие страны. Такие как Финляндия, Словения, Словакий – маленькие страны. Что не говоря уже о балканцах и сербах. Они развиваются. Нам надо полностью изменить нашу концепцию. И, конечно, чтобы была поддержка (смотрит вверх – Tribuna.com) руководства.

– Убрать ледовые катки и постелить поля?

– Это твои слова! (смеется) – сказал Глеб в эфире программы «Вацко Live».

 
 
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Завершивший карьеру полузащитник Александр Глеб ответил на вопрос о том, когда наша страна станет футбольной.
 
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