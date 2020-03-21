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Неймар сообщил «Барсе», что все еще хочет вернуться. Он готов надавить на руководство «ПСЖ»
21.03.2020 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
По сведениям Sport.es, окружение бразильца передало руководству каталонцев, что форвард настойчиво желает вернуться летом.
Также Неймар готов оказывать все необходимое давление на «ПСЖ», чтобы добиться этого.
Отмечается, что Неймар мечтает покинуть Париж и провести лучшие годы своей карьеры вместе с нападающим «Барсы» Лионелем Месси, с которым у него сложились хорошие отношения.
У Неймара летом появится возможность прибегнуть к статье регламента
Однако ранее сообщалось, что использовать это правило для перехода Неймара
В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар не оставляет попыток перейти в «Барселону».
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