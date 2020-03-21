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Неймар сообщил «Барсе», что все еще хочет вернуться. Он готов надавить на руководство «ПСЖ»

21.03.2020 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «ПСЖ» Неймар не оставляет попыток перейти в «Барселону».

По сведениям Sport.es, окружение бразильца передало руководству каталонцев, что форвард настойчиво желает вернуться летом.

Также Неймар готов оказывать все необходимое давление на «ПСЖ», чтобы добиться этого.

Отмечается, что Неймар мечтает покинуть Париж и провести лучшие годы своей карьеры вместе с нападающим «Барсы» Лионелем Месси, с которым у него сложились хорошие отношения.

У Неймара летом появится возможность прибегнуть к статье регламента ФИФА номер 17, которая позволяет футболисту расторгнуть контракт с клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных, как в случае с бразильцем. Для этого игроку должно быть 28 лет и более, и он должен провести три года в клубе.

Однако ранее сообщалось, что использовать это правило для перехода Неймара «Барселона» не хотела бы.

В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.  

 

 
 
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Нападающий «ПСЖ» Неймар не оставляет попыток перейти в «Барселону».
 
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