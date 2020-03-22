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Директор «Пинских ястребов»: «Минимальная зарплата у хоккеиста 1 тыс рублей. Есть фонд оплаты труда в месяц. На данный момент это 40 тыс рублей на 25 игроков»

22.03.2020 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Пинских ястребов» Дмитрий Бойцов рассказал о зарплатах хоккеистов.

— Какие зарплаты у хоккеистов?

— Это не секрет, исполкомом федерации установлены определенные рамки для зарплаты хоккеистов и тренерского штаба. Минимальная зарплата у хоккеиста одна тысяча рублей. Есть фонд оплаты труда в месяц. В нашем клубе на данный момент это 40 тысяч белорусских рублей. Она делится на 25 игроков. Оценивается уровень профессионализма каждого хоккеиста тренером, директором.

— Несколько лет подряд на сайте объявлений висят вакансии клуба: тренера, тренера-врача, заместителя директора. Зарплата 375 рублей. Почему они не заполняются? Почему такие маленькие зарплаты? Или это только базовый оклад?

— Мы бюджетная организация. И зарплата, как и бюджет клуба, состоит из 3-х составляющих. В объявлениях указана бюджетная часть. С каждым кандидатом мы индивидуально разговариваем и принимаем решение, на каких условиях человек приходит работать. Что касается незаполнения данных вакансий.

Наверное, я очень требовательный. Не буду утверждать, что я разбираюсь в тонкостях той или иной работы досконально, но как нанимателю, как руководителю хотелось бы видеть на этом месте профессионалов. Тот коллектив, который на данный момент работает в клубе, подбирался тщательно. Например, вакансия врача не заполняется, потому что существует дефицит кадров в профессии вообще, кто-то не выдерживает нашего графика.

Было пару кандидатов, которые приглашались на матчи, так сказать, посмотреть воочию, как все происходит, с чем придется сталкиваться. Кого-то хватило на матч, кого-то на один период. И где они? Происходит все по-разному. Я сторонник рассказать кандидату всю правду, показать все наглядно, чтобы человек самостоятельно принимал решение, сможет или не сможет, его это или нет. Зачем человека вводить в заблуждение, для того чтобы заполнить вакансию. Через два дня придет увольняться. В чем смысл?

Что касается врача, на данный момент со стороны учреждения подана заявка в медицинское учреждение образования на распределение, – сказал Бойцов.

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