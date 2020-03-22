“То, что мы имеем сегодня, создавалось 15 лет”. Состоялась встреча команды  «Городея» с болельщиками

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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17 марта в Городейском центре культуры состоялась встреча команды «Городея» с болельщиками и презентация состава на сезон-2020.

Уже с 17 часов в фойе Городейского центра культуры начала свою работу фан-зона с футбольными конкурсами и PlayStation. Гостей встречали девушки из чирлидинг-группы «Городеи», созданной в этом году. Также можно было приобрести атрибутику с символикой клуба, особым спросом пользовался «футбольный» сахар.

Официальная часть мероприятия началась с гимна, под который команды высшей лиги будут выходить на пофле в этом сезоне. Автор музыки — Андрусь Климка, а за основу взята народная песня «Ой, рэчанька, рэчанька».





По традиции, перед болельщиками, игроками и тренерским штабом в начале сезона выступил директор футбольного клуба А.В. Марченко. Александр Владимирович сообщил присутствующим, что старт «Беларусбанк – высшей лиге» будет дан согласно календарю чемпионата, и 21 марта в первом туре «городейцы» направятся в Витебск и начнут свой пятый сезон в высшей лиге.

Вспоминая чемпионат-2019, директор отметил, что все мы были свидетелями лучшего на сегодняшний день сезона в исполнении бело-зеленых. Это не только 7 место, но и уверенный отрыв от ближайших преследователей в 7 очков, это качественная игра в исполнении команды.





—То, что мы имеем сегодня, создавалось 15 лет, — сказал Александр Владимирович. — А это — высокий результат для поселковой команды, которая не дает спуску лидерам белорусского футбола, это — престиж Несвижского района, это — узнаваемость Городеи и сахарного комбината, это — стадион, уютный и соответствующий стандартам АБФФ, это — детская школа и возможность ребятам тренироваться у квалифицированных тренеров и участвовать в соревнованиях высокого уровня.

Говоря о готовности команды к чемпионату-2020, было отмечено, что во время предсезонной подготовки проблем не было: в клубе квалифицированный тренерский штаб, из-за теплой зимы сложились вполне нормальные условия для тренировочного процесса, где-то пошла навстречу АБФФ, предоставив для работы свои поля. В подготовительный период неплохо себя зарекомендовали вчерашние дублеры, и в предстоящем сезоне у них будет реальный шанс проявить себя.

— Хочу большое спасибо сказать нашим многолетним партнерам, руководителям предприятий и их коллективам, кто сегодня уже подставил свое плечо и кто готов подставить его завтра, — сказал А.В. Марченко. — Спасибо руководству Несвижского района, которое принимает активное участие в судьбе клуба. Спасибо родителям наших воспитанников за активную гражданскую позицию. Приглашаю вас, ваших друзей и близких на домашние и выездные матчи нашей команды. Приходите снять стресс после работы, набраться новых эмоций, отдохнуть в хорошей компании. А то, что в этом году абонементов на посещение домашних матчей продано на 15 % больше, чем в прошлом, значит, что болельщики верят в команду и ждут встречи с большим футболом на Несвижской земле.

Главный тренер ФК «Городея» Олег Радушко представил зрителям команду формата-2020, дал краткую характеристику новобранцам и игрокам дублирующего состава клуба, проведшим с основной командой предсезонную подготовку и по ее результатам переведенным в основу.

В этом году в городейскую футбольную дружину вошли: вратари Игорь Довгялло и Артем Ефимов; защитники Семен Шестиловский, Сергей Усеня, Кирилл Павлючек, Александр Позняк, Милан Йоксимович, Дмитрий Игнатенко, Михаил Шибун, Сергей Пушняков, Станислав Сазонович, Андрей Сорокин, Илья Баглай, Мартин Артюх, Юрий Воловик, Дмитрий Байдук, Денис Яскович, Лазар Сайчич, Владислав Морозов, Артем Волович; нападающие Ростислав Шавель, Артем и Сергей Архиповы.

Капитан «Городеи» Дмитрий Лебедев подготовил сюрпризы для постоянных болельщиков клуба. Свои игровые майки он подарил одному из самых маленьких болельщиков стадиона Саше из Барановичей — за громкую поддержку с трибун, несвижанину Артему Якинчуку, вернувшему фан-сектор на городейский стадион, а третью — давнему поклоннику «сахарников», сопровождающему клуб на все выезды Михаилу Григорьевичу Миненко.

От руководства Несвижского райисполкома, от себя лично заместитель председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков высказал слова благодарности в адрес спонсоров за поддержку клуба.

— Этим вы помогаете и клубу, и райисполкому в деле воспитания подрастающего поколения. Здоровая молодежь очень нужна нашей стране, а те дети, которые занимаются спортом, — занимаются полезным делом.

Александр Николаевич поблагодарил болельщиков за хорошую поддержку с трибун в прошлом сезоне и пригласил так же, семьями, приходить болеть за «Городею» и в этом, а игроков призвал показать результативный хороший сезон и красивую игру.

Традиционно кулинарные изделия собственного изготовления преподнесла в дар игрокам и тренерскому штабу преданная болельщица клуба Ядвига Доминиковская.

— Желаю всем крепкого здоровья, удачи, побед и двигаться только вперед! А ты, Игорек, крепко держи ворота! — обратилась она к голкиперу Игорю Довгялло.

После официальной части все желающие смогли поближе познакомиться с новичками и сфотографироваться с любимыми футболистами.

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото Павла ОСТРОУХА.