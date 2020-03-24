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Яхшибоев, Фильцов, Осучукву и еще 8 игроков попали в сборную недели по итогам 1-го тура
24.03.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ
В нее вошли 11 футболистов:
вратарь – Александр Фильцов (
защитники – Годфри Стивен («Ислочь»), Алексей Ковтун («Рух»), Габи Кики («Динамо»
полузащитники – Чиди Осучукву («Рух»), Давид Тве («Энергетик-БГУ»), Антон Матвеенко (
нападающие – Владимир Хващинский (
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