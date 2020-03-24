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Яхшибоев, Фильцов, Осучукву и еще 8 игроков попали в сборную недели по итогам 1-го тура

24.03.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АБФФ опубликовала сборную недели по итогам 1-го тура чемпионата Беларуси.

В нее вошли 11 футболистов:

вратарь – Александр Фильцов («Смолевичи»);

защитники – Годфри Стивен («Ислочь»), Алексей Ковтун («Рух»), Габи Кики («Динамо» Брест), Артем Скитов («Витебск»);

полузащитники – Чиди Осучукву («Рух»), Давид Тве («Энергетик-БГУ»), Антон Матвеенко («Витебск»);

нападающие – Владимир Хващинский («Минск»), Жасур Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), Артем Сердюк («Слуцк»).

Яхшибоев, Фильцов, Осучукву и еще 8 игроков попали в сборную недели по итогам 1-го тура

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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АБФФ опубликовала сборную недели по итогам 1-го тура чемпионата Беларуси.
 
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