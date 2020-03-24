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Завершилось расследования дела о договорном хоккейном матче между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев"
24.03.2020 19:20 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСегодня получила продолжение история вокруг громкого скандала в белорусском хоккее. Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела о договорном хоккейном матче между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев". История произошла в ноябре прошлого года. Явный фаворит матча неожиданно проиграл своему оппоненту. Как выяснилось позже, такой ошеломительный результат был не случайностью. По данным следствия, игрокам команды "Динамо-Молодечно" от иностранцев поступило предложение преднамеренно слить игру команде "Могилев". Цена вопроса - миллион российских рублей. По факту "договорника" СК возбудил уголовное дело, но никаких подробностей в прессу не сообщалось.
И вот сейчас, спустя почти полгода, стали известны все детали этой истории. С материалом уголовного дела ознакомился Юрий Шевчук.
12 ноября прошлого года. Мачт "Динамо-Молодечно" - "Могилев". Результат 5:6 в пользу второй команды надолго войдет в историю белорусского хоккея, но не из-за красочной игры, а из-за скандала, который разгорелся позже. Но обо всем по порядку. Сразу после матча люди, недалекие от хоккея, сказали, что здесь что-то не так. Ну не мог явный фаворит игры слить не самому сильному оппоненту. Так решили и в люди в ГУБОП, которые борются с договорниками в белорусском спорте.
В следующий раз вся спортивная общественность вспомнила об этом матче спустя 10 дней после игры. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье
"Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами". Как выяснилось, за то, чтобы игроки "Динамо-Молодечно" Иванов, Шелег и Лисичкин слили этот матч, им должны были заплатить миллион российских рублей. А чтобы сыграть наверняка, эти трое вовлекли в преступную схему своих партнеров по команде Кучкина Боярчука и Сырея. Последний, в свою очередь, поделился секретом с Устиненко. Наверняка после нужного исхода игры парни уже в уме делили шкуру неубитого медведя, но зря.
О тех, кто заварил всю эту кашу, известно…(видео).
Как выяснилось, помимо игроков, которые преднамеренно сливали матч, в теме были и другие динамовцы из Молодечно. Амброжейчик, Феоктистов и Волков знали о договрнике, поэтому демонстративно не вышли в тот день на лед. И еще одна шокирующая подробность. На правильный результат своей команды ставил тренер. Известно, что коуч Кривошлык с августа по ноябрь 2019 года через третьих лиц сделал 20 ставок на игры своих подопечных.
Но это что касается уголовной ответственности. Дисциплинарные меры комитета Белорусской федерации хоккея не обошли никого. Во-первых, сам клуб оштрафован на 10800 рублей. Все семеро хоккеистов, которые сливали матч, дисквалифицированы на год и оштрафованы на 8100 рублей. Игроки, которые знали о договорнике, но не сообщили об этом куда следует, выплатят по 1350 рублей штрафа и также минимум сезон не смогут выходить на лед. Тренер ледовой дружины за ставки дисквалифицирован бессрочно.
Согласно дисциплинарному регламенту, спортивная дисквалификация не может быть обжалована, но может быть сокращена либо и вовсе отменена. Решения при наличии заявлений от игроков будет рассматривать комитет. С учетом всех обстоятельств дела, добровольного исполнения наказания и раскаяния нарушителей, спортивный приговор может и смягчат. Что касается уголовного дела, то суд начнется уже в ближайшее время.
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Завершилось расследования дела о договорном хоккейном матче между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев"
Сегодня получила продолжение история вокруг громкого скандала в белорусском хоккее. Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела о договорном...
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