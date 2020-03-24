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Константин Шостак: «У меня белорусский паспорт. И в России не считаюсь легионером, как и все белорусы»

24.03.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Константин Шостак в интервью «Прессболу» подтвердил, что уже получил белорусский паспорт.

– У тебя уже есть белорусский паспорт?

– Конечно.

– То есть на официальных топ-турнирах ты уже имеешь полное право играть за сборную Беларуси.

– Да-да-да. И в России не считаюсь легионером, как и все белорусы, – заявил Шостак.

Напомним, Шостак родился в Минске, но после принял российское гражданство. В 2019-м году голкипер говорил о намерении пробиться в сборную России, даже несмотря на игру за белорусскую «молодежку», которую он воспринимал как возможность показать себя соседским тренерам.

После вызова Михаила Захарова вратарь поменял риторику, заявил о выборе в пользу родной страны и после двух осенних матчей за «националку» готовится выступить за нее дальше.

Захаров: «У Шостака, чтобы играть в МХЛ, не было выбора, кроме получения русского паспорта. Где ему было иначе играть – в чемпионате пивной кружки?»

 
Теги: Минск
 
 
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Вратарь Константин Шостак в интервью «Прессболу» подтвердил, что уже получил белорусский паспорт.
 
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