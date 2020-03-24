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Константин Шостак: «У меня белорусский паспорт. И в России не считаюсь легионером, как и все белорусы»
24.03.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь Константин
– У тебя уже есть белорусский паспорт?
– Конечно.
– То есть на официальных топ-турнирах ты уже имеешь полное право играть за сборную Беларуси.
– Да-да-да. И в России не считаюсь легионером, как и все белорусы, – заявил
Напомним, Шостак родился в Минске, но после принял российское гражданство. В 2019-м году голкипер говорил о намерении пробиться в сборную России, даже несмотря на игру за белорусскую «молодежку», которую он воспринимал как возможность показать себя соседским тренерам.
После вызова Михаила Захарова вратарь поменял риторику, заявил о выборе в пользу родной страны и после двух осенних матчей за «националку» готовится выступить за нее дальше.
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Константин Шостак: «У меня белорусский паспорт. И в России не считаюсь легионером, как и все белорусы»
Вратарь Константин Шостак в интервью «Прессболу» подтвердил, что уже получил белорусский паспорт.
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