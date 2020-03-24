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Чемпионат Беларуси. 2-й тур. «Матч ТВ» покажет шесть матчей, «Sport 1» – все восемь

24.03.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

27, 28 и 29 марта состоятся матчи 2-го тура чемпионата Беларуси.

Стало известно, что в России «Матч ТВ» покажет шесть игр, в Украине «Sport 1» – все восемь.

27 марта

Торпедо-БелАЗ – Белшина – 18.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)

Рух – Энергетик-БГУ – 20.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)

28 марта

Слуцк – Динамо Брест – 13.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)

Славия – БАТЭ – 15.00 («Sport 1»)

Минск – Динамо Минск – 17.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)

Городея – Шахтер – 19.00 («Sport 1»)

29 марта

Смолевичи – Ислочь – 16.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)

Неман – Витебск – 18.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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27, 28 и 29 марта состоятся матчи 2-го тура чемпионата Беларуси.
 
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