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Чемпионат Беларуси. 2-й тур. «Матч ТВ» покажет шесть матчей, «Sport 1» – все восемь
24.03.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
27, 28 и 29 марта состоятся матчи 2-го тура чемпионата Беларуси.
Стало известно, что в России «Матч ТВ» покажет шесть игр, в Украине «Sport 1» – все восемь.
27 марта
Рух – Энергетик-БГУ – 20.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)
28 марта
Славия –
Минск – Динамо Минск – 17.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)
Городея –
29 марта
Смолевичи –
Неман – Витебск – 18.00 («Матч ТВ», «Sport 1»)
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27, 28 и 29 марта состоятся матчи 2-го тура чемпионата Беларуси.
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