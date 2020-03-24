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Ланько о причинах участия в договорных матчах: «Была жизненна ситуация – развод. Было тяжелое положение, финансовые трудности»
24.03.2020 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-нападающий Виталий Ланько в суде рассказал о том, какое участие принимал в организации договорных матчей в Беларуси.
– Меня обвиняют в подкупе спортсменов. Первая игра была «Нафтан» – «Динамо»
В 2015-16-м годах была жизненна ситуация – развод. Я был ИП, занимался спецтехникой. Брал кредит. Было тяжелое положение. Были финансовые трудности. В России встретил человека, который предложил за вознаграждение поучаствовать в обеспечении нужного результата. Нужно было договориться с футболистами.
– Что за человек?
– Встречался с ним один раз. Потом по мейлу. Представлялся он различными именами и менял номера телефонов. По какой причине? Не знаю. Это было в конце 2016-го года. В связи с финансовыми трудностями решил попробовать. Закончил давно. Никого не знал. Обратился к Боровицкому. Мы дружили.
– Какая была схема? В чем заключалась ваша роль?
– Мне надо было найти команду и игроков, чтобы можно было договориться о результате за особое вознаграждение. Предлагали деньги игрокам и мне. Чьи деньги? Того человека, которого видел два раза.
– Как определить суммы, которые выплачивались?
– Это делал тот человек. Он называл сумму. Все зависело от него. Больше мы ничего не обсуждали. У нас была одна встреча. Потом мессенджеры. Ватсапп, сигнал.
– Кто определял матчи?
– Лицо из России. Я самостоятельно не определял матчи. Иные лица? Тоже нет.
– Кто определял условия результатов?
– Человек из России, – сказал Ланько.
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Ланько о причинах участия в договорных матчах: «Была жизненна ситуация – развод. Было тяжелое положение, финансовые трудности»
Экс-нападающий Виталий Ланько в суде рассказал о том, какое участие принимал в организации договорных матчей в Беларуси.
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