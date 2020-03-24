ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Пушков: «Почему сезон неудачный? «Неман» остался лидером белорусского чемпионата, шел в лидерах»

25.03.2020 06:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков после поражения от «Шахтера» (0:1, 3-4 в серии) тказался называть сезон неудачным.

– Хороший седьмой матч, который был финальным в этой серии. Вся серия была хорошая. Единственное, что могу сказать: в четырех матчах из семи мы не забросили шайб – это, конечно, самая большая проблема в этой серии. С точки зрения борьбы и самоотдачи ребята молодцы, сражались всей командой, когда было тяжело. Когда мы проигрывали серию, возвращались в нее. Сожаление только в том, что мы без заброшенных шайб. Это, конечно, не катастрофа, но большая проблема в этой серии.

- Домашние стены в этой серии не помогли – три поражения в трех матчах.

– Они помогали, но, к сожалению, нет шайб. Что сделаешь? Есть моменты, но здорово сыграл вратарь, команда соперника хорошо действовала в обороне, не давала прийти на те позиции, откуда нужно забрасывать. Может, не так хорошо работали нападающие на вратаря, поэтому не так много моментов. Но они были – и было их достаточно. Это основная проблема.

- Что сейчас можете порекомендовать коллеге с высоты своего опыта финальных матчей с «Юностью»?

– Что могу порекомендовать? Чтобы они продолжали играть в свой хоккей, который показывали в полуфинале. Думаю, он должен принести им успех.

- Сезон для «Немана» получился бронзовым. Кубок Салея – третье место, Континентальный – третье место, сейчас тоже третье место…

– Приятно слышать, что «Неман» приучил к победам. Но, думаю, сложно выигрывать при всех обстоятельствах постоянно. Сложно побеждать, имея определенные рамки. О них я говорить не буду, а то мало ли что. Есть определенные рамки, которые не всегда дают возможность побеждать из сезона в сезон.

Команды меняются, приходят разные хоккеисты – не того уровня, которого хотелось бы. Да, «Неман» не добился определенных побед, но, думаю, провел сезон неплохо. Считаю, что на протяжении сезона была стабильность, команда шла лидером, а плей-офф – это плей-офф.

- Нельзя назвать этот сезон неудачным для команды?

– А почему он должен быть неудачным? Команда осталась лидером белорусского чемпионата, шла в лидерах. А плей-офф… Да, могли мы сегодня одну шайбу забросить – пошли бы дальше. Но удача отвернулась от нас в этот момент, – сказал Пушков.

Париматч-Экстралига: новости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков после поражения от «Шахтера» (0:1, 3-4 в серии) тказался называть сезон неудачным.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Даниил Чалов: «Шагал – это Месси, а Малевич – Роналду. Шагал – это космос, а Малевич – четкая структура, работа над своими идеями»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика