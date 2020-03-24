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Сергей Пушков: «Почему сезон неудачный? «Неман» остался лидером белорусского чемпионата, шел в лидерах»
25.03.2020 06:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Хороший седьмой матч, который был финальным в этой серии. Вся серия была хорошая. Единственное, что могу сказать: в четырех матчах из семи мы не забросили шайб – это, конечно, самая большая проблема в этой серии. С точки зрения борьбы и самоотдачи ребята молодцы, сражались всей командой, когда было тяжело. Когда мы проигрывали серию, возвращались в нее. Сожаление только в том, что мы без заброшенных шайб. Это, конечно, не катастрофа, но большая проблема в этой серии.
- Домашние стены в этой серии не помогли – три поражения в трех матчах.
– Они помогали, но, к сожалению, нет шайб. Что сделаешь? Есть моменты, но здорово сыграл вратарь, команда соперника хорошо действовала в обороне, не давала прийти на те позиции, откуда нужно забрасывать. Может, не так хорошо работали нападающие на вратаря, поэтому не так много моментов. Но они были – и было их достаточно. Это основная проблема.
- Что сейчас можете порекомендовать коллеге с высоты своего опыта финальных матчей с «Юностью»?
– Что могу порекомендовать? Чтобы они продолжали играть в свой хоккей, который показывали в полуфинале. Думаю, он должен принести им успех.
- Сезон для
– Приятно слышать, что «Неман» приучил к победам. Но, думаю, сложно выигрывать при всех обстоятельствах постоянно. Сложно побеждать, имея определенные рамки. О них я говорить не буду, а то мало ли что. Есть определенные рамки, которые не всегда дают возможность побеждать из сезона в сезон.
Команды меняются, приходят разные хоккеисты – не того уровня, которого хотелось бы. Да, «Неман» не добился определенных побед, но, думаю, провел сезон неплохо. Считаю, что на протяжении сезона была стабильность, команда шла лидером, а плей-офф – это плей-офф.
- Нельзя назвать этот сезон неудачным для команды?
– А почему он должен быть неудачным? Команда осталась лидером белорусского чемпионата, шла в лидерах. А плей-офф… Да, могли мы сегодня одну шайбу забросить – пошли бы дальше. Но удача отвернулась от нас в этот момент, – сказал Пушков.
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Сергей Пушков: «Почему сезон неудачный? «Неман» остался лидером белорусского чемпионата, шел в лидерах»
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков после поражения от «Шахтера» (0:1, 3-4 в серии) тказался называть сезон неудачным.
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