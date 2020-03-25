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Ланько на вопрос прокурора об организации «договорняков»: «Не был осведомлен об ответственности, не понимал, что это является противоправным действием»
25.03.2020 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший футболист Виталий Ланько, который является организатором договорных матчей в Беларуси, в суде на вопросы прокурора заявил, что не был в проинформирован о том, что за это преступление есть наказание.
– На момент совершения преступлений вы были осведомлены об ответственности за оказание влияния на результат матчей?
– Нет, не был.
– Не были осведомлены о запрете на оказание влияния?
– (пауза в несколько секунд без ответа)
– Вы знали, что чемпионат и
– Да.
– Понимали, что предоставление вознаграждения участникам соревнований за оказание влияния на результат является противоправным деянием?
– (после паузы) Нет.
– Нет? То, что по сути это незаконно…
– Не понимал.
– Хорошо, – сказал прокурор.
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Ланько на вопрос прокурора об организации «договорняков»: «Не был осведомлен об ответственности, не понимал, что это является противоправным действием»
Бывший футболист Виталий Ланько, который является организатором договорных матчей в Беларуси, в суде на вопросы прокурора заявил, что не был в проинформирован о...
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