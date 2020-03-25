ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ланько на вопрос прокурора об организации «договорняков»: «Не был осведомлен об ответственности, не понимал, что это является противоправным действием»

25.03.2020 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист Виталий Ланько, который является организатором договорных матчей в Беларуси, в суде на вопросы прокурора заявил, что не был в проинформирован о том, что за это преступление есть наказание.

– На момент совершения преступлений вы были осведомлены об ответственности за оказание влияния на результат матчей?

– Нет, не был.

– Не были осведомлены о запрете на оказание влияния?

– (пауза в несколько секунд без ответа)

– Вы знали, что чемпионат и Кубок Беларуси – профессиональные соревнования?

– Да.

– Понимали, что предоставление вознаграждения участникам соревнований за оказание влияния на результат является противоправным деянием?

– (после паузы) Нет.

– Нет? То, что по сути это незаконно…

– Не понимал.

– Хорошо, – сказал прокурор.

«Чего в рваных джинсах? Буду давить на жалость». В Минске снова судят футболистов за договорняки, организатор не знал, что это незаконно

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший футболист Виталий Ланько, который является организатором договорных матчей в Беларуси, в суде на вопросы прокурора заявил, что не был в проинформирован о...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Пушков: «Почему сезон неудачный? «Неман» остался лидером белорусского чемпионата, шел в лидерах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика