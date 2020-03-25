Ланько на вопрос прокурора об организации «договорняков»: «Не был осведомлен об ответственности, не понимал, что это является противоправным действием»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист Виталий Ланько, который является организатором договорных матчей в Беларуси, в суде на вопросы прокурора заявил, что не был в проинформирован о том, что за это преступление есть наказание.

– На момент совершения преступлений вы были осведомлены об ответственности за оказание влияния на результат матчей?

– Нет, не был.

– Не были осведомлены о запрете на оказание влияния?

– (пауза в несколько секунд без ответа)

– Вы знали, что чемпионат и – профессиональные соревнования?

– Да.

– Понимали, что предоставление вознаграждения участникам соревнований за оказание влияния на результат является противоправным деянием?

– (после паузы) Нет.

– Нет? То, что по сути это незаконно…

– Не понимал.

– Хорошо, – сказал прокурор.

«Чего в рваных джинсах? Буду давить на жалость». В Минске снова судят футболистов за договорняки, организатор не знал, что это незаконно