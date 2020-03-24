Вадим Девятовский: «Я обращаюсь ко всем, кто в категоричной и жесткой форме отреагировал на необдуманный поступок Инны Кардабневой, простить ее»

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что у него состоялся разговор с тренером по легкой атлетике Климовической ДЮСШ Кардабневой Инной, которая в видеоролике оскорбительно высказалась по отношению к белорусскому языку.

«Сегодня поговорил по телефону с тренером по легкой атлетике Климовической ДЮСШ Кардабневой Инной, которая вчера в очень жесткой и неприемлемой форме отозвалась о белоруском языке. О ее заявлении я узнал от журналиста спортивного портала tribuna.by, который позвонил поинтересоваться моим мнением о таком жестком заявлении молодого тренера.

Мне было важно понять ее истинные мотивы, чтобы быть уверенным, что за этим никто не стоит. Для меня было очевидно, что невозможно после такого очень отрицательного общественного резонанса не обратить внимание на свой необдуманный посыл и что Инна сегодня понимает, что сделала большую ошибку.

К счастью, так и есть. Инна находится в полной растерянности и говорит, что и предположить не могла, что ее слова могут сильно ранить и тронуть тысячи людей. С ее слов, она никого не хотела и не желала оскорблять и сегодня очень раскаивается о содеянном, поясняя, что у неё был совсем другой посыл и, исходя из того, как ее поняли, она признает, что неправильно донесла свою основную мысль. На это я ей сказал, что лично я, как человек желающий нашему родному языку только процветания и усиления его роли в нашем обществе, тоже был оскорблен и по-другому ее слова никак не мог читать и принимать.

Самое важное, что я точно прочувствовал в разговоре, это ее искренне раскаяние и сожаление о произошедшем. Из уст Инны точно понял, что она искренне желает как-то исправить эту сложную ситуацию.

Я ей посоветовал публично принести извинения и объяснить, как она мне и говорила, что не желала задеть ничьи чувства и не желала никого своими словами оскорбить, и она понимает, что ее слова по-другому не могут восприниматься, и она это осознает и желает исправить трудное положение.

Я обращаюсь ко всем, кто в категоричной и жесткой форме отреагировал на необдуманный поступок Инны, простить ее. Простить при условии, если она, как и сказала со мной в беседе, принесет свои публичные извинения за недопустимые слова, по отношению к нашему родному языку.

В двух словах хочу заверить, что это небезразличный к спорту и ЗОЖ молодой специалист, который искренне работает и желает быть полезным нашему обществу», – написал Девятовский в своем фэйсбуке .

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