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Даниил Чалов: «Шагал – это Месси, а Малевич – Роналду. Шагал – это космос, а Малевич – четкая структура, работа над своими идеями»
25.03.2020 06:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
«Сравнивать Шагала с Малевичем нельзя. Это то же самое, как спорить, кто круче – Лионель Месси или
Они разные абсолютно художники со своими сильными сторонами. В моем понимании, Шагал – это Месси, а Малевич –
Мне, как футболисту, который чаще добивался чего-то за счет работы, ближе Малевич. Можно на футбол посмотреть, как на искусство. По сути, футбольный матч – это отдельное произведение, – сказал Чалов.
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Даниил Чалов: «Шагал – это Месси, а Малевич – Роналду. Шагал – это космос, а Малевич – четкая структура, работа над своими идеями»
Защитник «Витебска» Даниил Чалов сравнил Казимира Малевича и Марка Шагала.
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