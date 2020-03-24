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Даниил Чалов: «Шагал – это Месси, а Малевич – Роналду. Шагал – это космос, а Малевич – четкая структура, работа над своими идеями»

25.03.2020 06:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Витебска» Даниил Чалов сравнил Казимира Малевича и Марка Шагала.

«Сравнивать Шагала с Малевичем нельзя. Это то же самое, как спорить, кто круче – Лионель Месси или Криштиану Роналду. Примерно такой же спор выйдет.

Они разные абсолютно художники со своими сильными сторонами. В моем понимании, Шагал – это Месси, а Малевич – Роналду. Шагал – это космос, а Малевич – четкая структура, работа над своими идеями.

Мне, как футболисту, который чаще добивался чего-то за счет работы, ближе Малевич. Можно на футбол посмотреть, как на искусство. По сути, футбольный матч – это отдельное произведение, – сказал Чалов.

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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