Даниил Чалов: «Шагал – это Месси, а Малевич – Роналду. Шагал – это космос, а Малевич – четкая структура, работа над своими идеями»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Даниил Чалов сравнил Казимира Малевича и Марка Шагала.

«Сравнивать Шагала с Малевичем нельзя. Это то же самое, как спорить, кто круче – Лионель Месси или . Примерно такой же спор выйдет.

Они разные абсолютно художники со своими сильными сторонами. В моем понимании, Шагал – это Месси, а Малевич – Роналду . Шагал – это космос, а Малевич – четкая структура, работа над своими идеями.

Мне, как футболисту, который чаще добивался чего-то за счет работы, ближе Малевич. Можно на футбол посмотреть, как на искусство. По сути, футбольный матч – это отдельное произведение, – сказал Чалов.

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