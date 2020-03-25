Председатель БФЛ: «Готовы выплатить компенсацию, если российская спортсменка будет выступать за Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко рассказал подробности о возможном переходе в сборную Беларуси россиянки Виктории Калининой.

– По поводу перехода решения нет, поэтому фамилию спортсменки я пока называть не буду. К нам регулярно обращаются спортсмены, которые не попадают в российскую команду и ищут варианты, где бегать дальше. Если мы видим, что человек нам интересен, разговариваем с Еленой Валерьевной (Вяльбе — Tribuna.com). Насчет последнего перехода мы к ней пока не обращались, потому что пока нет темы для предметного разговора. Это еще только декларация о намерениях.

- Когда вы поймете: нужна вам российская спортсменка или нет?

– В конце мая будет аттестация команды в Министерстве спорта . Там мы уже поймем конкретно, хотим видеть спортсменку у себя или нет. В прошлом году, например, мы рассматривали одного российского парня очень серьезного уровня, но нам сказали, что его без карантина не отпустят. И человек в итоге взял и ушел в биатлон.

- В российский биатлон?

– Нет, в белорусский.

- Судя по результатам, Виктория Калинина вряд ли готова сейчас занимать места в топ-20 Кубка мира.

– Я же говорил не о нынешних результатах, а о потенциале. Я же реально понимаю, что условную Непряеву нам не отдадут, даже в ту сторону смотреть не стоит. Значит, нужно думать о возможностях, которые заложены в спортсмене, и пытаться самим их раскрывать.

- На финансовую компенсацию вы в теории готовы?

– Конечно. Но все зависит от размера. В прошлом году мы рассматривали спортсмена, но регион выставил такие условия, какие мы не потянули, – сказал Коваленко.