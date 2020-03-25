|
Председатель БФЛ: «Готовы выплатить компенсацию, если российская спортсменка будет выступать за Беларусь»
25.03.2020 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации лыжных гонок
– По поводу перехода решения нет, поэтому фамилию спортсменки я пока называть не буду. К нам регулярно обращаются спортсмены, которые не попадают в российскую команду и ищут варианты, где бегать дальше. Если мы видим, что человек нам интересен, разговариваем с Еленой Валерьевной (Вяльбе — Tribuna.com). Насчет последнего перехода мы к ней пока не обращались, потому что пока нет темы для предметного разговора. Это еще только декларация о намерениях.
- Когда вы поймете: нужна вам российская спортсменка или нет?
– В конце мая будет аттестация команды в
- В российский биатлон?
– Нет, в белорусский.
- Судя по результатам, Виктория Калинина вряд ли готова сейчас занимать места в топ-20 Кубка мира.
– Я же говорил не о нынешних результатах, а о потенциале. Я же реально понимаю, что условную Непряеву нам не отдадут, даже в ту сторону смотреть не стоит. Значит, нужно думать о возможностях, которые заложены в спортсмене, и пытаться самим их раскрывать.
- На финансовую компенсацию вы в теории готовы?
– Конечно. Но все зависит от размера. В прошлом году мы рассматривали спортсмена, но регион выставил такие условия, какие мы не потянули, – сказал Коваленко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель БФЛ: «Готовы выплатить компенсацию, если российская спортсменка будет выступать за Беларусь»
Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко рассказал подробности о возможном переходе в сборную Беларуси россиянки Виктории Калининой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)