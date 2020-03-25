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«СЭ»: В сборную Беларуси хочет перейти 26-летняя россиянка Калинина

25.03.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно имя 26-летней российской лыжницы, которая хочет перейти в сборную Беларуси

По информации «СЭ», это Виктория Калинина, спортсменка, которая входила в состав юниорской сборной России. В 2013 году она дважды становилась третьей на первенстве страны среди юниоров. Последние годы лыжница тренировалась на Сахалине.

В этом сезоне Калинина принимала участие в этапах Кубка Восточной Европы и гонках FIS. Лучшим результатам стало седьмое место в спринте на соревнованиях в Москве. 

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что по поводу перехода Калининой в сборную Беларуси к ней пока никто не обращался.

Ранее сообщалось, 26-летняя российская лыжница может перейти в сборную Беларуси. Имени спортсменки не было известно.

 
 
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Стало известно имя 26-летней российской лыжницы, которая хочет перейти в сборную Беларуси.
 
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