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«СЭ»: В сборную Беларуси хочет перейти 26-летняя россиянка Калинина
25.03.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно имя 26-летней российской лыжницы, которая хочет перейти в
По информации «СЭ», это
В этом сезоне Калинина принимала участие в этапах Кубка Восточной Европы и гонках FIS. Лучшим результатам стало седьмое место в спринте на соревнованиях в Москве.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что по поводу перехода Калининой в сборную Беларуси к ней пока никто не обращался.
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Стало известно имя 26-летней российской лыжницы, которая хочет перейти в сборную Беларуси.
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