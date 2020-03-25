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Гендиректор «Сочи»: «У нас с Андриевским обоюдное желание продолжить сотрудничество»

25.03.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что клуб собирается продолжить сотрудничество с главным тренером команды Александром Андриевским.

– Накануне было объявлено о завершении тренировок основной команды. Из чего исходило руководство клуба при принятии такого решения?

– Мы прекратили учебно-тренировочные занятия на основании нормативных актов Краснодарского края.

Раньше эти документы носили рекомендательный характер, а теперь стали обязательными к исполнению, поэтому сбор команды завершен ранее, чем планировалось.

– Что можете сказать о прошедшем сезоне? Будет ли продлено сотрудничество с нынешним тренерским штабом?

– Что касается итогов сезона, по этому поводу уже достаточно сказано. У нас есть обоюдное желание продолжить сотрудничество с Александром Андриевским. Мы разговариваем с его агентом.

Сейчас Александр Леонидович вместе со спортивным руководством клуба занимается формированием команды и спортивного штаба. Мы планируем сохранить почти весь тренерский штаб, но будем его усиливать.

– Влияет ли как-то ситуация в России и мире на планирование подготовки к следующему чемпионату?

– Конечно. Если говорить о предсезонке команды, то у нас уже есть план с четким расписанием сборов, игр и турниров, но мы готовим и резервные варианты проведения сборов в России на случай, если в июле границы будут еще закрыты.

Сотрудники клуба пока продолжают работать в офисе, но мы прорабатываем план перевода большинства людей на дистанционную работу. Понятно, что это произойдет в самое ближайшее время, – сказал Воропаев.

Андриевский возглавил «Сочи» в октябре прошлого года. Под его руководством команда заняла девятое место в Западной конференции и не вышла в плей-офф КХЛ.

 
 
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Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что клуб собирается продолжить сотрудничество с главным тренером команды Александром Андриевским.
 
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