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Главный архитектор «Минск-Арены» о мачтах-мухобойках на стадионе «Динамо»: «Решение дикое, так никто не делает. Но было приказано делать так, а не иначе»

26.03.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный архитектор «Минск-Арены» Валерий Куцко поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».

– Вы были на стадионе «Динамо» после реконструкции?

– Нет, не довелось еще.

– Но, думаю, вы слышали о тех косяках, которые вылезли на стадионе после его сдачи?

– Конечно. И могу объяснить, в чем вся соль. Как правило, когда параллельно идет проектирование и строительство, есть одна неприятная штука. Сразу денег очень много, они выдаются в большом количестве, но основные работы происходят потом. Вылезают косяки, а денег на их исправление уже нет. И людям за неадекватную зарплату приходится пахать, они стараются все исправить. Знаю, что за год до сдачи объекта целая бригада архитекторов, авторов уволилась. А доводить стадион надо. И все делалось впопыхах, так как «Динамо» реконструировали к Европейским играм.

Еще один момент. По уму на таких стадионах крышей накрываются все трибуны. А у нас волевым решением сверху было указано, что накрывать нужно то ли две трети трибун, то ли еще меньше. И это привело к еще одному не самому приятному моменту – расположению и внешнему виду осветительных мачт. Так уже никто не делает, везде по периметру козырька монтируются светильники, и они освещают поле. У нас такого изначально не планировалось. Но, смотрите, когда не было крыши над трибунами, мачты стояли прямо, смотрелись более-менее. Но потом, когда появился козырек, где не были предусмотрены светильники, пришлось эти мачты наклонять. Получились эти, как в народе говорят, мухобойки. Решение, по-моему, дикое, так никто не делает. Но было приказано делать так, а не иначе. Вот мы и получили то, что есть сейчас. А то, что где-то что-то текло, где-то что-то отваливалось… Вообще, я не знаю, все ли сделано по проекту, может, был приказ все закончить побыстрее и подешевле, – сказал Куцко.

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Теги: Минск
 
 
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Главный архитектор «Минск-Арены» Валерий Куцко поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».
 
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