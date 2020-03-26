ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Лисица: «Сам позвонил в ГУБОПиК и спросил, можно ли прийти и рассказать про договорные матчи»

26.03.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Нафтана» и «Лиды» Игорь Лисица рассказал о своем участии в договорных матчах и помощи следствию.

– Я сам позвонил в ГУБОПиК и спросил, можно ли прийти и рассказать про договорные матчи. Самостоятельно это сделал. Это было в 2019-м году в январе.

- Кто-то из бывших партнеров сообщал вам, что их вызвали по договорным матчам?

– Да. Горбачев и Цветинский говорили.

- Вы позвонили до задержания Ланько и Боровицкого?

– Наверное, после, – сказал Лисица.

«Чего в рваных джинсах? Буду давить на жалость». В Минске снова судят футболистов за договорняки, организатор не знал, что это незаконно

Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник «Нафтана» и «Лиды» Игорь Лисица рассказал о своем участии в договорных матчах и помощи следствию.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Горбачев о договорных матчах: «Нам в течение четырех месяцев не платили зарплату, решили подзаработать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика