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Игорь Лисица: «Сам позвонил в ГУБОПиК и спросил, можно ли прийти и рассказать про договорные матчи»
26.03.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-полузащитник
– Я сам позвонил в ГУБОПиК и спросил, можно ли прийти и рассказать про договорные матчи. Самостоятельно это сделал. Это было в 2019-м году в январе.
- Кто-то из бывших партнеров сообщал вам, что их вызвали по договорным матчам?
– Да. Горбачев и Цветинский говорили.
- Вы позвонили до задержания Ланько и Боровицкого?
– Наверное, после, – сказал
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Экс-полузащитник «Нафтана» и «Лиды» Игорь Лисица рассказал о своем участии в договорных матчах и помощи следствию.
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