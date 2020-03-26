Игорь Лисица: «Сам позвонил в ГУБОПиК и спросил, можно ли прийти и рассказать про договорные матчи»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник и «Лиды» Игорь Лисица рассказал о своем участии в договорных матчах и помощи следствию.

– Я сам позвонил в ГУБОПиК и спросил, можно ли прийти и рассказать про договорные матчи. Самостоятельно это сделал. Это было в 2019-м году в январе.

- Кто-то из бывших партнеров сообщал вам, что их вызвали по договорным матчам?

– Да. Горбачев и Цветинский говорили.

- Вы позвонили до задержания Ланько и Боровицкого?

– Наверное, после, – сказал Лисица .

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