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Украинский хавбек Андриевский: «Вернидуб попросил без мата при детях на тренировке, а сам: «## #### ####, ты можешь забить в пустые ворота?»

26.03.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал о Юрии Вернидубе.

– Юрий Вернидуб – мотиватор или есть еще что-то? 

– Хороший мотиватор. Это могу выделить первым. 

– Одна история, когда он вас очень сильно мотивировал. 

– В тренировочном процессе очень переживает, спуску никому не давал. Вот ты не забиваешь, а он кричит – говорит, что тогда в игре точно не забьешь.

Однажды к нам дети на тренировку пришли. Он говорит: «Ребята, давайте без мата».

У нас было тактическое упражнение, мы выводили крайнего хава на передачу. И Юри с 11 метров с пяти раз ни разу не забил. Вернидуб свистит, кричит, маты: «## #### #### [грубо возмущается и негодует], ты можешь забить в пустые ворота?» А там дети стоят. Это было очень смешно в тот момент, – сказал Андриевский.

Андриевский играл за «Зарю» с 2017 по 2018 год.

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал о Юрии Вернидубе.
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
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