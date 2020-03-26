Украинский хавбек Андриевский: «Вернидуб попросил без мата при детях на тренировке, а сам: «## #### ####, ты можешь забить в пустые ворота?»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник киевского Александр Андриевский рассказал о Юрии Вернидубе .

– Юрий Вернидуб – мотиватор или есть еще что-то?

– Хороший мотиватор. Это могу выделить первым.

– Одна история, когда он вас очень сильно мотивировал.

– В тренировочном процессе очень переживает, спуску никому не давал. Вот ты не забиваешь, а он кричит – говорит, что тогда в игре точно не забьешь.

Однажды к нам дети на тренировку пришли. Он говорит: «Ребята, давайте без мата».

У нас было тактическое упражнение, мы выводили крайнего хава на передачу. И Юри с 11 метров с пяти раз ни разу не забил. Вернидуб свистит, кричит, маты: «## #### #### [грубо возмущается и негодует], ты можешь забить в пустые ворота?» А там дети стоят. Это было очень смешно в тот момент, – сказал Андриевский.

Андриевский играл за «Зарю» с 2017 по 2018 год.

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