|
Украинский хавбек Андриевский: «Вернидуб попросил без мата при детях на тренировке, а сам: «## #### ####, ты можешь забить в пустые ворота?»
26.03.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник киевского
– Юрий Вернидуб – мотиватор или есть еще что-то?
– Хороший мотиватор. Это могу выделить первым.
– Одна история, когда он вас очень сильно мотивировал.
– В тренировочном процессе очень переживает, спуску никому не давал. Вот ты не забиваешь, а он кричит – говорит, что тогда в игре точно не забьешь.
Однажды к нам дети на тренировку пришли. Он говорит: «Ребята, давайте без мата».
У нас было тактическое упражнение, мы выводили крайнего хава на передачу. И Юри с 11 метров с пяти раз ни разу не забил. Вернидуб свистит, кричит, маты: «## #### #### [грубо возмущается и негодует], ты можешь забить в пустые ворота?» А там дети стоят. Это было очень смешно в тот момент, – сказал Андриевский.
БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский хавбек Андриевский: «Вернидуб попросил без мата при детях на тренировке, а сам: «## #### ####, ты можешь забить в пустые ворота?»
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал о Юрии Вернидубе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)