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Игроки «Химика» хотели сыграть еще три договорняка, но нужного счета достичь не удалось

26.03.2020 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В суде московского района города Минска продолжается допрос участников по делу о договорных матчах. Дело дошло до эпизодов с участием светлогорского «Химика», передает «Прессбол». 

Первым к трибуне вызван посредник между белорусскими организаторами договорняков и остальными игроками «Химика» Валерий Белявский, который пожизненно отстранен от белорусского футбола.

Белявский подтвердил, что «Химик» планировал сыграть еще три договорняка, однако нужного счета достичь не удалось:

— Боровицкий говорил, что мы передумали и решили играть честно матч против минского «Торпедо». Это не так. «Делали». Просто не получилось.

— То есть и тот матч должен был стать договорным?

— Да.

Другой диалог:

— Почему сначала был один состав, а затем привлекли еще и Прокопенко?

— Да гол забил в предыдущем матче. Ненужный.

— Из-за этого не состоялся договорной матч?

— Да.

— Так зачем Прокопенко предложили?

— Чтоб не забивал больше, – сказал Белявский.

Напомним, что в деле есть шесть эпизодов с участием «Химика»: за игру с «Лучом» (12.08.2017, 1:4) семь светлогорцев получили на всех 3000 долларов, за матч с «Белшиной» (2.09.2017, 1:3) — 4000 долларов, за матч с «Волной» (14.10.2017, 1:3) — 3000 долларов, за матч со  «Славией» (14.04.2018, 0:2) – 2000 долларов, за матч с «Гранитом» (22.09.2018, 1:4) — 4000 долларов на восьмерых.

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В суде московского района города Минска продолжается допрос участников по делу о договорных матчах. Дело дошло до эпизодов с участием светлогорского «Химика»,...
 
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