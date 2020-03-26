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Игроки «Химика» хотели сыграть еще три договорняка, но нужного счета достичь не удалось
26.03.2020 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В суде московского района города Минска продолжается допрос участников по делу о договорных матчах. Дело дошло до эпизодов с участием светлогорского «Химика»,
Первым к трибуне вызван посредник между белорусскими организаторами договорняков и остальными игроками «Химика» Валерий Белявский, который пожизненно
— Боровицкий говорил, что мы передумали и решили играть честно матч против минского «Торпедо». Это не так. «Делали». Просто не получилось.
— То есть и тот матч должен был стать договорным?
— Да.
Другой диалог:
— Почему сначала был один состав, а затем привлекли еще и Прокопенко?
— Да гол забил в предыдущем матче. Ненужный.
— Из-за этого не состоялся договорной матч?
— Да.
— Так зачем Прокопенко предложили?
— Чтоб не забивал больше, – сказал Белявский.
Напомним, что в
БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!
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В суде московского района города Минска продолжается допрос участников по делу о договорных матчах. Дело дошло до эпизодов с участием светлогорского «Химика»,...
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