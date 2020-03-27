Эдуард Жевнеров: «Чего не хватает белорусскому футболу? Мы – не футбольная страна и это надо признать»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Смолевичей» Эдуард Жевнеров , отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о своих впечатлениях от игры против форварда брестского «Динамо» Артема Милевского, а также считает, что Беларусь – не футбольная страна.

О впечатлениях от игры против Милевского

Как говорится – старый конь борозды не портит. Он мастер своего дела, даже в таком возрасте.

О том, чего не хватает белорусскому футболу

Мы – не футбольная страна и это надо признать. В первую очередь нам не хватает веры в свои силы.

Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!