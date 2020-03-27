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Эдуард Жевнеров: «Чего не хватает белорусскому футболу? Мы – не футбольная страна и это надо признать»
27.03.2020 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан «Смолевичей»
О впечатлениях от игры против Милевского
Как говорится – старый конь борозды не портит. Он мастер своего дела, даже в таком возрасте.
О том, чего не хватает белорусскому футболу
Мы – не футбольная страна и это надо признать. В первую очередь нам не хватает веры в свои силы.
Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!
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Эдуард Жевнеров: «Чего не хватает белорусскому футболу? Мы – не футбольная страна и это надо признать»
Капитан «Смолевичей» Эдуард Жевнеров, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о своих впечатлениях от игры против форварда брестского «Динамо» Артема...
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