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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отобравшиеся на Олимпиаду спортсмены сохранят путевки на соревнования в следующем году Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. До официального переноса Олимпиады с июля-августа нынешнего года на следующие Игры уже...

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. До официального переноса Олимпиады с июля-августа нынешнего года на следующие Игры уже отобрались около 57 % из 11 тысяч запланированных участников.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите