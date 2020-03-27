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Отобравшиеся на Олимпиаду спортсмены сохранят путевки на соревнования в следующем году
27.03.2020 20:58 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОб этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. До официального переноса Олимпиады с июля-августа нынешнего года на следующие Игры уже отобрались около 57 % из 11 тысяч запланированных участников.
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Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. До официального переноса Олимпиады с июля-августа нынешнего года на следующие Игры уже...
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