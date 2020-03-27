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Отобравшиеся на Олимпиаду спортсмены сохранят путевки на соревнования в следующем году

27.03.2020 20:58 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. До официального переноса Олимпиады с июля-августа нынешнего года на следующие Игры уже отобрались около 57 % из 11 тысяч запланированных участников.

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Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. До официального переноса Олимпиады с июля-августа нынешнего года на следующие Игры уже...
 
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