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Второй тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге стартует в Бресте и Жодино

27.03.2020 19:49 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Второй тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге стартует сегодня в двух городах - Бресте и Жодино. В эти минуты начинается второй тайм поединка "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина". Прямая трансляция на "Беларусь 5". В 8 вечера новичок элиты - "Рух" - сразится с "Энергетиком". Эту встречу покажет "Беларусь 5. Интернет".
 
Теги: Брест
 
 
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Второй тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге стартует сегодня в двух городах - Бресте и Жодино. В эти минуты начинается второй тайм поединка...
 
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