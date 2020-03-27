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Второй тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге стартует в Бресте и Жодино
27.03.2020 19:49 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВторой тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге стартует сегодня в двух городах - Бресте и Жодино. В эти минуты начинается второй тайм поединка "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина". Прямая трансляция на "Беларусь 5". В 8 вечера новичок элиты - "Рух" - сразится с "Энергетиком". Эту встречу покажет "Беларусь 5. Интернет".
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Второй тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге стартует сегодня в двух городах - Бресте и Жодино. В эти минуты начинается второй тайм поединка...
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