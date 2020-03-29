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Бойко – о Брикуне: «Для меня такие действия неприемлемы. Будем стараться наказывать за такое по-спортивному»

29.03.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Шахтера» Владислав Бойко подвел итог второго матча с «Юностью» (3:2, 1-1).

– Во втором матче нам было легче. Если честно, сам не понимаю, что происходило с нами в первой игре. Но перед вторым матчем тренеры сделали несколько корректировок, которые принесли плоды. Важно было вернуть то настроение, которое было в нашей игре в серии с «Неманом». И, конечно, быстрый гол. Мы не забросили первыми, но оперативно сравняли цифры на табло – после этого стало полегче. Одержали важную победу.

- «Юность» во втором матче ничем не удивила?

– По крайней мере, в этой игре ничем. Соперник действовали примерно так же, как и в пятницу. Возможно, они придумают что-то перед солигорскими встречами, но пока ничего удивительного не произошло. Мы знали, что «Юность» добавит после второго периода – были к этому готовы и удержали победный счет.

- Что скажешь по эпизоду в концовке встречи, когда вратарь соперника выбил шайбу с клюшки соперника, находясь на лавке?

– Сложно комментировать – не хочется сказать лишнего. Но в любом случае, у «Юности» не оставалось времени для того, чтобы отыграться. Вообще для меня такие действия неприемлемы – надо уметь достойно проигрывать. А это, я считаю, было неспортивное поведение. Не должны хоккеисты так поступать – надо уважать работу соперника и себя в первую очередь. Что нам остается? Будем стараться наказывать за такое по-спортивному, а не в словесных перепалках.

- За Феклистова обидно?

– Обидно, как за себя. Андрей не мог забросить уже несколько матчей – и эта серия у него тянется с полуфинала против Гродно. Это был важный для него моментик. И на важность не влияет даже тот факт, что ворота были пусты. Эмоционально ему было бы гораздо проще играть в следующий раз. Он расстроился. И я за него тоже, – сказал Бойко.

Вратарь «Юности» Брикун, находясь на скамейке, выбил шайбу у игрока «Шахтера», выходившего на пустые ворота

 
Теги: Гродно
 
 
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Нападающий «Шахтера» Владислав Бойко подвел итог второго матча с «Юностью» (3:2, 1-1).
 
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Вратарь «Юности» Брикун, находясь на скамейке, выбил шайбу у игрока «Шахтера», выходившего на пустые ворота
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