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Вратарь «Юности» Брикун, находясь на скамейке, выбил шайбу у игрока «Шахтера», выходившего на пустые ворота

29.03.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во 2-м матче финальной серии Кубка президента «Шахтер» обыграл «Юность» (3:2).

В конце третьего периода при счете 2:3 «Юность» сняла вратаря, выпустив 6-го полевого игрока.

Форвард «Шахтера» Андрей Феклистов подхватил шайбу в средней зоне и отправился к пустым воротам минчан. Однако вратарь «Юности» Игорь Брикун клюшкой со скамейки выбил шайбу у форварда горняков.

Отметим, что арбитры оставили эпизод без внимания, не смотря на апелляции игроков «Шахтера».

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