Вратарь «Юности» Брикун, находясь на скамейке, выбил шайбу у игрока «Шахтера», выходившего на пустые ворота

Источник материала: Tribuna.com

Во 2-м матче финальной серии Кубка президента «Шахтер» обыграл «Юность» (3:2).

В конце третьего периода при счете 2:3 «Юность» сняла вратаря, выпустив 6-го полевого игрока.

Форвард «Шахтера» Андрей Феклистов подхватил шайбу в средней зоне и отправился к пустым воротам минчан. Однако вратарь «Юности» Игорь Брикун клюшкой со скамейки выбил шайбу у форварда горняков.

Отметим, что арбитры оставили эпизод без внимания, не смотря на апелляции игроков «Шахтера».