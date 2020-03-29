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«Шахтер» и минское «Динамо» интересовались Архиповым, но «Городея» не отпустила форварда

29.03.2020 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Городеи» Артем Архипов мог перейти в минское «Динамо» или «Шахтер».

Минский и солигорский клуб проявляли интерес к 23-летнему нападающему.

Однако, «Городея» отказалась отпускать футболиста, сообщает «БФ».

Источники Tribuna.com подтвердили интерес клубов к Архипову.

В прошлом сезоне Архипов забил 9 мячей в 13 играх высшей лиги.

 
 
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Нападающий «Городеи» Артем Архипов мог перейти в минское «Динамо» или «Шахтер».
 
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