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«Шахтер» и минское «Динамо» интересовались Архиповым, но «Городея» не отпустила форварда
29.03.2020 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Городеи» Артем Архипов мог перейти в минское «Динамо» или «Шахтер».
Минский и солигорский клуб проявляли интерес к 23-летнему нападающему.
Однако, «Городея» отказалась отпускать футболиста, сообщает «БФ».
Источники Tribuna.com подтвердили интерес клубов к Архипову.
В прошлом сезоне Архипов забил 9 мячей в 13 играх высшей лиги.
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Нападающий «Городеи» Артем Архипов мог перейти в минское «Динамо» или «Шахтер».
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