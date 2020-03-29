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Матч «Ислочь» – «Смолевичи» посетили 710 зрителей. Это антирекорд стадиона «Динамо» после реконструкции
29.03.2020 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на стадионе «Динамо» «Ислочь» одолела «Смолевичи» (1:0). На матче присутствовало 710 зрителей.
Добавим, что это является антирекордом арены по посещаемости после реконструкции. Ранее 3 августа 2019 года на кубковую игру между минским «Динамо» и
Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году и длилась 6 лет (до мая 2018 года).
В следующем туре «Ислочь»
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Матч «Ислочь» – «Смолевичи» посетили 710 зрителей. Это антирекорд стадиона «Динамо» после реконструкции
Сегодня на стадионе «Динамо» «Ислочь» одолела «Смолевичи» (1:0).
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