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Матч «Ислочь» – «Смолевичи» посетили 710 зрителей. Это антирекорд стадиона «Динамо» после реконструкции

29.03.2020 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на стадионе «Динамо» «Ислочь» одолела «Смолевичи» (1:0). На матче присутствовало 710 зрителей.

Добавим, что это является антирекордом арены по посещаемости после реконструкции. Ранее 3 августа 2019 года на кубковую игру между минским «Динамо» и «Гомелем» пришли 1307 фанатов.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году и длилась 6 лет (до мая 2018 года).

В следующем туре «Ислочь» примет «Слуцк».

Фото дня. Оглушительно пустые трибуны «Динамо» на домашнем матче «Ислочи»

 
Теги: Гомель
 
 
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