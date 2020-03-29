Матч «Ислочь» – «Смолевичи» посетили 710 зрителей. Это антирекорд стадиона «Динамо» после реконструкции

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на стадионе «Динамо» «Ислочь» одолела «Смолевичи» (1:0). На матче присутствовало 710 зрителей.

Добавим, что это является антирекордом арены по посещаемости после реконструкции. Ранее 3 августа 2019 года на кубковую игру между минским «Динамо» и пришли 1307 фанатов.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году и длилась 6 лет (до мая 2018 года).

В следующем туре «Ислочь» примет «Слуцк».

Фото дня. Оглушительно пустые трибуны «Динамо» на домашнем матче «Ислочи»