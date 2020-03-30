Захаров о финале Кубка президента: «Если бы я был главным тренером «Юности», то мы вели бы 2:0»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о финальной серии чемпионата страны, сообщает «Прессбол».

«Интересные встречи. «Шахтер» вернулся в игру после бездарного первого матча. Особенно здорово Брикун выступает в этой серии. В моей практике такого не было. Что он сотворил, это ерунда, конечно. Интересно, что четыре судьи этого не увидели. А так ситуация простая там: гол засчитывается – и все.

Если бы я был главным тренером , то мы вели бы 2:0», – заявил Захаров .

Напомним, счет в финальной серии 1-1. Завтра в Солигорске состоится третий матч.

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