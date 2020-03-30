БАТЭ лидирует по количеству обводок, «Динамо» Брест – предпоследний

Источник материала: Tribuna.com

После 2-х туров чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует по количеству обводок за матч – 31,1. Из них 56 процентов удачных.

На втором месте по количеству обводок «Витебск» – 29,52 (42%), на третьем – «Торпедо-БелАЗ» (49).

Наименьшее количество обводок выполняют игроки «Городеи» – 13,4 за игру (32 процента удачных), на предпоследнем брестское «Динамо» – 14,46 (71).

Данные предоставлены компанией Wyscout .