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БАТЭ лидирует по количеству обводок, «Динамо» Брест – предпоследний
30.03.2020 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После 2-х туров чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует по количеству обводок за матч – 31,1. Из них 56 процентов удачных.
На втором месте по количеству обводок «Витебск» – 29,52 (42%), на третьем – «Торпедо-БелАЗ» (49).
Наименьшее количество обводок выполняют игроки «Городеи» – 13,4 за игру (32 процента удачных), на предпоследнем брестское «Динамо» – 14,46 (71).
Данные предоставлены компанией
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После 2-х туров чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует по количеству обводок за матч – 31,1.
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