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Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» пропускает, нет позиционной атаки, проблемы везде. Так а межсезонье зачем?»

30.03.2020 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо» на старте сезона.

«Что же мы увидели? Мы увидели, как «горожане» в первом тайме просто уничтожили машинку под названием минское «Динамо», машинку сезона-2020. К перерыву счет оказывается 3:0 в пользу «Минска», и нет совсем на поле минского «Динамо» ни в одном проявлении. Есть куча проблем в обороне, эти проблемы ниточкой проходят по всем матчам стартового отрезка этого сезона.

Конечно, есть обстоятельства, на которые мы можем сделать скидку. Динга планировался в стартовый состав, но получил повреждение – и оперативно был выпущен на поле Чиж. Посмотрите на видео мячей, которые забивали «горожане», и находите, кто там прав, а кто виноват. Но это не имеет никакого значения, потому что к старту сезона команда Сергея Гуренко должна быть готова и максимально качественно работать в обороне. Мы видим тенденцию, потому что минское «Динамо» и в прошлом году достаточно много пропускало, и в этом тоже достаточно много пропускает. Поэтому дело здесь не столько в кадровых моментах, хотя и в них тоже. Но это построение игры – и от него нам надо отталкиваться, когда мы анализируем игру минского «Динамо» при нынешнем тренерском штабе.

Горопевшек. Наконец-то нам явили этого парня, который долго сидел и отбывал дисквалификацию. Выписали и наконец-то к нему присмотрелись. Он получает удаление в этом матче. Черт подери, я думал, кто такой Горопевшек? Словенец, высоченный парень. Вдумайтесь: ему уже 29 лет. Где он играл? Да нигде он не играл. В Д2 играл Украины и Польши. Разве это спасение для минского «Динамо»? Ни в коем случае. И здесь он продолжит отбывать дисквалификацию. В общем в обороне «Динамо» проблем, как бы в межсезонье бурно по трансфера не проводила его команда.

У команды проблемы и в атаке. Ни Бахар, который моментами смотрится очень даже не дурно, ни Шикавка, который не может заиграть в настоящем минском «Динамо», ни Данило не показывают своих лучших качеств прямо сейчас. Почему так происходит? Это вопросы и к парням, и к тренерскому штабу. Даже здесь не требуется приставка наверное.

Команда пропускает, нет позиционной атаки, проблемы везде, где только ни было. Нет ничего. Так а межсезонье зачем? Его не хватило, чтобы подготовиться к стартовому туру? То, что собой представляет минское «Динамо», вызывает дикое изумление», – сказал Ходасевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо» на старте сезона.
 
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