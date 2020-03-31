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Пунтус о договорных матчах: «Единственное, чего я хотел бы, чтобы наказывали беспощадно»

31.03.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением об участниках договорных матчей.

«Не представляю даже, какие деньги должны предложить мне, чтобы я согласился на договорной матч. Это преступление, такое делать нельзя.

Единственное, чего я хотел бы, чтобы наказывали беспощадно. Вплоть до заключения. Но только тщательно все проверив, чтобы не просто показательно наказать», – заявил Пунтус.

Футболисты в суде упирают на безденежье и твердят, что сдавали матчи, не сдавая. Лишь Сучков признал, что играл хуже, чем мог

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением об участниках договорных матчей.
 
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