|
Пунтус о договорных матчах: «Единственное, чего я хотел бы, чтобы наказывали беспощадно»
31.03.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Не представляю даже, какие деньги должны предложить мне, чтобы я согласился на договорной матч. Это преступление, такое делать нельзя.
Единственное, чего я хотел бы, чтобы наказывали беспощадно. Вплоть до заключения. Но только тщательно все проверив, чтобы не просто показательно наказать», – заявил
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением об участниках договорных матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)