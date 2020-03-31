Пунтус о договорных матчах: «Единственное, чего я хотел бы, чтобы наказывали беспощадно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Пунтус поделился мнением об участниках договорных матчей.

«Не представляю даже, какие деньги должны предложить мне, чтобы я согласился на договорной матч. Это преступление, такое делать нельзя.

Единственное, чего я хотел бы, чтобы наказывали беспощадно. Вплоть до заключения. Но только тщательно все проверив, чтобы не просто показательно наказать», – заявил Пунтус .

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