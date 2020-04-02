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Гендиректор брестского «Динамо» Воробьев: «Задача минимум – выход в группу одного из еврокубков»
02.04.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор брестского
«О клубе много говорят, много пишут. В целом клуб и наши игроки – мы очень амбициозная команда. Мы получили право играть в еврокубках. Задача минимум – выход в группу одного из турниров. Внутри страны – естественно, подтвердить звание чемпиона, завоевать Кубок. В марте мы в очередной раз завоевали Суперкубок. Для этого есть хороший потенциал. Основа команды у нас не менялась. Высокопрофессиональные игроки, хороший тренерский штаб. Думаю, мы справимся с теми задачами, которые поставили сами себе», – сказал Воробьев.
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Генеральный директор брестского «Динамо» Сергей Воробьев рассказал о задачах команды на сезон.
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