Учредитель дзержинского «Арсенала» Мелешкевич: «Ходят слухи, что и на трансляцию первой лиги хотят приобрести права»

Источник материала: Tribuna.com

Учредитель дзержинского «Арсенала» Алексей Мелешкевич рассказал, что по слухам права на трансляцию матчей первой лиги хоят купить за рубежом.

«Пускай люди знают, что тут тоже играют в футбол. Какой бы он ни был, это наш футбол, мы его любим.

Не знаю, правда или нет, но ходят слухи, что и на трансляцию первой лиги хотят приобрести права. Мы этому будем очень рады», – сказал Мелешкевич в эфире канала «Беларусь 1».