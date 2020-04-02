|
Учредитель дзержинского «Арсенала» Мелешкевич: «Ходят слухи, что и на трансляцию первой лиги хотят приобрести права»
03.04.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Учредитель дзержинского «Арсенала» Алексей Мелешкевич рассказал, что по слухам права на трансляцию матчей первой лиги хоят купить за рубежом.
«Пускай люди знают, что тут тоже играют в футбол. Какой бы он ни был, это наш футбол, мы его любим.
Не знаю, правда или нет, но ходят слухи, что и на трансляцию первой лиги хотят приобрести права. Мы этому будем очень рады», – сказал Мелешкевич в эфире канала «Беларусь 1».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учредитель дзержинского «Арсенала» Мелешкевич: «Ходят слухи, что и на трансляцию первой лиги хотят приобрести права»
Учредитель дзержинского «Арсенала» Алексей Мелешкевич рассказал, что по слухам права на трансляцию матчей первой лиги хоят купить за рубежом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)