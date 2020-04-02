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Учредитель дзержинского «Арсенала» Мелешкевич: «Ходят слухи, что и на трансляцию первой лиги хотят приобрести права»

03.04.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Учредитель дзержинского «Арсенала» Алексей Мелешкевич рассказал, что по слухам права на трансляцию матчей первой лиги хоят купить за рубежом.

«Пускай люди знают, что тут тоже играют в футбол. Какой бы он ни был, это наш футбол, мы его любим.

Не знаю, правда или нет, но ходят слухи, что и на трансляцию первой лиги хотят приобрести права. Мы этому будем очень рады», – сказал Мелешкевич в эфире канала «Беларусь 1».

 
 
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Учредитель дзержинского «Арсенала» Алексей Мелешкевич рассказал, что по слухам права на трансляцию матчей первой лиги хоят купить за рубежом.
 
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