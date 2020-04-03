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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Юность" - "Шахтер". Пятый матч финальной серии Экстралиги в прямом эфире покажет "Беларусь 5" Удастся ли столичной "Юности" переиграть солигорский "Шахтер" в пятом матче финальной серии Экстралиги и тем самым выиграть Кубок Президента? Пока счет в серии до ...

Удастся ли столичной "Юности" переиграть солигорский "Шахтер" в пятом матче финальной серии Экстралиги и тем самым выиграть Кубок Президента? Пока счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу минских хоккеистов. “Горнякам” удалось выиграть лишь однажды, но эта победа случилась на "Чижовка-Арене". И сегодня команда Александра Макрицкого вновь сыграет на своем льду.Поединок на "Чижовка-Арене" начнется в 7 вечера, в прямом эфире встречу покажет