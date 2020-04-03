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"Юность" - "Шахтер". Пятый матч финальной серии Экстралиги в прямом эфире покажет "Беларусь 5"

03.04.2020 09:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Удастся ли столичной "Юности" переиграть солигорский "Шахтер" в пятом матче финальной серии Экстралиги и тем самым выиграть Кубок Президента? Пока счет в серии до  четырех побед 3:1 в пользу минских хоккеистов. “Горнякам” удалось выиграть лишь однажды, но эта победа случилась на "Чижовка-Арене". И сегодня команда Александра Макрицкого вновь сыграет на своем льду. 

Поединок на "Чижовка-Арене" начнется в 7 вечера, в прямом эфире встречу покажет "Беларусь 5".

 
 
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Удастся ли столичной "Юности" переиграть солигорский "Шахтер" в пятом матче финальной серии Экстралиги и тем самым выиграть Кубок Президента? Пока счет в серии до ...
 
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