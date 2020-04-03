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Сидоренко о «Шахтере» в финале Кубка президента: «Если уж ты вышел в решающий раунд, играй достойно, а не сливай»
03.04.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Андрей
– В третьем матче серии солигорчане также могли победить, но проиграли в овертайме 1:2.
– Игра была упорной, хозяева имели немало моментов, когда нужно было забивать. Мне вообще кажется, что этот матч – решающий в серии. Надо было выигрывать. Ведь после этого вышли в Минске и проиграли 0:3. Снова хоккеисты как будто стояли, физически и эмоционально подсели.
Понимаете, для «Шахтера» – это шанс громко заявить о себе, команда давно не была финале. Конечно, если задачей было дойти до финала и эта задача выполнена – это здорово. Но если уж ты вышел в решающий раунд, играй достойно, а не сливай. Финал – это дополнительный шанс для каждого проявить себя. Понятно, что «Юность» сейчас сильнее, туда пришли хоккеисты из
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Сидоренко о «Шахтере» в финале Кубка президента: «Если уж ты вышел в решающий раунд, играй достойно, а не сливай»
Белорусский специалист Андрей Сидоренко сделал прогноз на финальную серию Кубка президента.
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