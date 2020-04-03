Сидоренко о «Шахтере» в финале Кубка президента: «Если уж ты вышел в решающий раунд, играй достойно, а не сливай»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Андрей Сидоренко сделал прогноз на финальную серию Кубка президента.

– В третьем матче серии солигорчане также могли победить, но проиграли в овертайме 1:2.

– Игра была упорной, хозяева имели немало моментов, когда нужно было забивать. Мне вообще кажется, что этот матч – решающий в серии. Надо было выигрывать. Ведь после этого вышли в Минске и проиграли 0:3. Снова хоккеисты как будто стояли, физически и эмоционально подсели.

Понимаете, для «Шахтера» – это шанс громко заявить о себе, команда давно не была финале. Конечно, если задачей было дойти до финала и эта задача выполнена – это здорово. Но если уж ты вышел в решающий раунд, играй достойно, а не сливай. Финал – это дополнительный шанс для каждого проявить себя. Понятно, что «Юность» сейчас сильнее, туда пришли хоккеисты из . Но хотелось бы, чтобы солигорчане сражались. Надеялся, что борьба будет более упорной, растянется на шесть-семь матчей. Да и, честно говоря, хочется, чтобы команда поборолась в пятницу, стояла до конца, – сказал Сидоренко .

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