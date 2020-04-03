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Сидоренко о «Шахтере» в финале Кубка президента: «Если уж ты вышел в решающий раунд, играй достойно, а не сливай»

03.04.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Андрей Сидоренко сделал прогноз на финальную серию Кубка президента.

– В третьем матче серии солигорчане также могли победить, но проиграли в овертайме 1:2.

– Игра была упорной, хозяева имели немало моментов, когда нужно было забивать. Мне вообще кажется, что этот матч – решающий в серии. Надо было выигрывать. Ведь после этого вышли в Минске и проиграли 0:3. Снова хоккеисты как будто стояли, физически и эмоционально подсели.

Понимаете, для «Шахтера» – это шанс громко заявить о себе, команда давно не была финале. Конечно, если задачей было дойти до финала и эта задача выполнена – это здорово. Но если уж ты вышел в решающий раунд, играй достойно, а не сливай. Финал – это дополнительный шанс для каждого проявить себя. Понятно, что «Юность» сейчас сильнее, туда пришли хоккеисты из «Динамо». Но хотелось бы, чтобы солигорчане сражались. Надеялся, что борьба будет более упорной, растянется на шесть-семь матчей. Да и, честно говоря, хочется, чтобы команда поборолась в пятницу, стояла до конца, – сказал Сидоренко.

«Юность» станет чемпионом, а тех, кто сдавал матчи, надо выгонять из хоккея. Экс-тренер «Динамо» – о финише Экстралиги

Париматч-Экстралига: новости

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский специалист Андрей Сидоренко сделал прогноз на финальную серию Кубка президента.
 
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