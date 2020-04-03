Баянист «Ислочи» о популярности: «В поселке, где живу, огромный ажиотаж вокруг моей персоны: звонят, поздравляют»

Источник материала: Tribuna.com

Болельщик Валерий Колонтай, который во время игр сидит на трибуне с баяном, рассказал о своем популярности.

«Перемены, конечно, есть. Я не сразу свыкся с популярностью. Мне помогли близкие люди, также болельщики, тренерский штаб, персонал «Ислочи». Опыта, как вести себя известному человеку, у меня не было, но сейчас немного привык. Меня показали два телевизионных канала. В поселке, где живу, вообще огромный ажиотаж вокруг моей персоны: звонят, поздравляют.

Многие комментаторы по ошибке говорят, что в школе я работал физруком, хотя этого никогда не было. Да, учил истории главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковского, принимал у него экзамен. Но с физкультурой связан не был. Над некоторыми моментами просто смеюсь. Не обижаюсь. Кто-то сделал со мной фейковую обложку в «L’Equipe». Настоящая газета там со всем другая. Но опять же я не переживаю из-за этого», – рассказал Колонтай.

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