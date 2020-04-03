Юрий Пунтус: «Если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением о том, стоит ли приостановить чемпионат Беларуси из-за пандемии каронавируса, сообщает pressball.by .

– Сейчас на слуху одна тема – пандемия. Говорят, что чемпионат могут остановить. Как вы к этому относитесь?

– Назвать себя большим специалистом в этой ситуации я не могу. Сказать, что в панике от того, что мы играем, тоже не могу. Склоняюсь к тому, что если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть. Но еще раз говорю: мое мнение нельзя называть профессиональным именно в ракурсе заданного вопроса, – сказал Пунтус.

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