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Юрий Пунтус: «Если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть»

03.04.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением о том, стоит ли приостановить чемпионат Беларуси из-за пандемии каронавируса, сообщает pressball.by.

– Сейчас на слуху одна тема – пандемия. Говорят, что чемпионат могут остановить. Как вы к этому относитесь?

– Назвать себя большим специалистом в этой ситуации я не могу. Сказать, что в панике от того, что мы играем, тоже не могу. Склоняюсь к тому, что если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть. Но еще раз говорю: мое мнение нельзя называть профессиональным именно в ракурсе заданного вопроса, – сказал Пунтус.

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением о том, стоит ли приостановить чемпионат Беларуси из-за пандемии каронавируса, сообщает pressball.by.
 
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