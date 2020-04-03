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"Юность-Минск" оставляет у себя Кубок Президента по хоккею

03.04.2020 22:08 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Чижовка-Арена" сегодня принимает пятый матч финального противостояния экстралиги. Хозяева льда минская "Юность" перед этой встречей вела в серии до 4-х побед со счетом 3-1. Но солигорский "Шахтер" не собирался сдалваться. Матч получился сверхнапряженнным. На "Чижовка-Арене" работает съемочная группа Агентства теленовостей и наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (видео).

 
Теги: Новости
 
 
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"Чижовка-Арена" сегодня принимает пятый матч финального противостояния экстралиги. Хозяева льда минская "Юность" перед этой встречей вела в серии до 4-х побед со...
 
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Полесская правда
Пинский Вестник
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