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"Юность-Минск" оставляет у себя Кубок Президента по хоккею
03.04.2020 22:08 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Чижовка-Арена" сегодня принимает пятый матч финального противостояния экстралиги. Хозяева льда минская "Юность" перед этой встречей вела в серии до 4-х побед со счетом 3-1. Но солигорский "Шахтер" не собирался сдалваться. Матч получился сверхнапряженнным. На "Чижовка-Арене" работает съемочная группа Агентства теленовостей и наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (видео).
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"Чижовка-Арена" сегодня принимает пятый матч финального противостояния экстралиги. Хозяева льда минская "Юность" перед этой встречей вела в серии до 4-х побед со...
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