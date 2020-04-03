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Шитов переведен в дубль по решению Сергея Гуренко
03.04.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко на пресс-конференции по окончании победного матча 3-го тура чемпионата страны против жодинского
«Это мое решение», – сказал Гуренко, сообщает
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Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов переведен в дублирующий состав команды.
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