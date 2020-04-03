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Шитов переведен в дубль по решению Сергея Гуренко 

03.04.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов переведен в дублирующий состав команды.

Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко на пресс-конференции по окончании победного матча 3-го тура чемпионата страны против жодинского «Торпедо» (2:0).

«Это мое решение», – сказал Гуренко, сообщает «Прессбол».

 
 
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Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов переведен в дублирующий состав команды.
 
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