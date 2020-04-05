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6 игроков «Ливерпуля» и де Брюйне попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports
05.04.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Английское медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.
В состав команды вошли 6 игроков
Вратарь: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»);
Защитники:
Полузащитники: Уилфред Ндиди (
Нападающие: Садьо Мане,
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Английское медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.В состав команды вошли 6 игроков «Ливерпуля», по 2 футболиста из «Лестера» и...
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