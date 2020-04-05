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6 игроков «Ливерпуля» и де Брюйне попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports

05.04.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Английское медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.

В состав команды вошли 6 игроков «Ливерпуля», по 2 футболиста из «Лестера» и «Шеффилд Юнайтед» и один из «Манчестер Сити».

Вратарь: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»);

ЗащитникиТрент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Джек О’Коннелл («Шеффилд Юнайтед»);

Полузащитники: Уилфред Ндиди («Лестер»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Садьо Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).

Мане – лучший игрок сезона АПЛ, Адама Траоре – лучший молодой футболист, «Тоттенхэм» – худшая команда (The Guardian)

Де Брюйне возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ, Хендерсон – 2-й, в топ-10 пять футболистов «Ливерпуля» (The Telegraph)

 
 
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Английское медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.В состав команды вошли 6 игроков «Ливерпуля», по 2 футболиста из «Лестера» и...
 
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