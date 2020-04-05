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Минспорта Беларуси опровергло информацию о готовности принять бой UFC Хабиб – Фергюсон
05.04.2020 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министерство спорта и туризма Беларуси не подтвердило подачу заявки на проведение боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым с американцем Тони Фергюсоном. Сообщает
В Минспорта отметили, что не обсуждали вопрос о возможности организации поединка в стране. Кроме того, все ближайшие международные соревнования, запланированные в стране, были перенесены.
Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков
1 апреля отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов назвал Беларусь лучшим вариантом для проведения боя с Фергюсоном.
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Министерство спорта и туризма Беларуси не подтвердило подачу заявки на проведение боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым с американцем Тони...
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