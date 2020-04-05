Минспорта Беларуси опровергло информацию о готовности принять бой UFC Хабиб – Фергюсон

Источник материала: Tribuna.com

Министерство спорта и туризма Беларуси не подтвердило подачу заявки на проведение боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым с американцем Тони Фергюсоном. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минспорта отметили, что не обсуждали вопрос о возможности организации поединка в стране. Кроме того, все ближайшие международные соревнования, запланированные в стране, были перенесены.

Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков сообщил в интервью Sport24, что отправил в UFC официальное предложение о проведении в стране турнира UFC 249, главным событием которого должен был стать бой Нурмагомедова с Фергюсоном. Корольков отмечал, что организация заручилась поддержкой Минспорта Беларуси и управления делами президента.

1 апреля отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов назвал Беларусь лучшим вариантом для проведения боя с Фергюсоном.