Геннадий Савилов: «Захаров считает, что ЧМ-2021 нужно провести в Швейцарии? Слава богу, что не Михал Михалыч решает мировую хоккейную политику»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов в эфире программы «Итоги недели» заявил, что официальной информации о возможном переносе чемпионата мира в Беларуси и Латвии от ИИХФ не поступало.

- Михаил Захаров считает, что за Швейцарией нужно оставить право проводить чемпионат мира в 2021 году, а Беларусь и Латвия примут турнир в 2022-м.

– Слава богу, что не Михал Михалыч решает мировую хоккейную политику. Он высказал свое мнение, он имеет право на свою точку зрений. Принятие решений по переносу – это юрисдикция исполкома ИИХФ. Никто не знает… Никаких официальных запросов, объявлений не поступало. Ничего официального пока нет. Мы готовимся к 21-му году, – сказал Савилов.