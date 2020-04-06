Алексей Шпилевский: «Сравнивать Брест с Алматы – все равно, что Атлантический океан с Боденским озером»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата», экс-тренер брестского «Динамо» Алексей Шпилевский вспомнил белорусский этап карьеры.

- Ваш опыт в брестском «Динамо» завершился внезапно.

- Сравнивать Брест с Алматы — все равно, что Атлантический океан с Боденским озером. Клуб, руководство, возможности — все совершенно разное.

- Что пошло не так?

- Президент клуба хотел внедрить немецкую культуру, чтобы у команды был узнаваемый стиль игры. Это было реализовано, появились первые признаки прогресса. После первого матча, который мы выиграли со счетом 6:0, нас превозносили до небес. Но были и игроки, которые не хотели двигаться, хотели остаться в зоне комфорта.

- Случился скандал?

- В день восстановления группа ведущих игроков сидела в сауне и пила алкоголь. Это было не только неправильно, но и в высшей степени непрофессионально. А когда я хотел наказать их, клуб не поддержал меня. Мне оставалось лишь одно — уж лучше расстаться, чем потерять лицо, – сказал Шпилевский.

Не веришь в БАТЭ? На выход «Славии» в финал Кубка дают 3.90!