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Басков купил квартиру в жилом комплексе «Олимпик Парк». Стоимость – от 400 тыс долларов
06.04.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков приобрел квартиру в жилом комплексе «Олимпик Парк» в Лебяжьем.
Всего застройщик «Тапас» построил шесть таунхаусов (так называемых дуплексов), каждый из них разделен на две двухэтажные квартиры по 261 «квадрату». С одной стороны — лес (заказник), с другой — многоквартирный дом комплекса. Заезд ограничен шлагбаумами.
Согласно обзору на сайте
Напомним, Басков также возглавляет команду президента Беларуси по хоккею.
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков приобрел квартиру в жилом комплексе «Олимпик Парк» в Лебяжьем.
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