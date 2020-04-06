Басков купил квартиру в жилом комплексе «Олимпик Парк». Стоимость – от 400 тыс долларов

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков приобрел квартиру в жилом комплексе «Олимпик Парк» в Лебяжьем.

Всего застройщик «Тапас» построил шесть таунхаусов (так называемых дуплексов), каждый из них разделен на две двухэтажные квартиры по 261 «квадрату». С одной стороны — лес (заказник), с другой — многоквартирный дом комплекса. Заезд ограничен шлагбаумами.

Согласно обзору на сайте metr.by , квартиры в дуплексах стоят 400, 420, 460, 500 тысяч долларов.

Напомним, Басков также возглавляет команду президента Беларуси по хоккею.