Тарасова о конфликте Левченко и БФБ: «То, что случилось – проявление неуважения к Лене и к ее огромному вкладу в достижения сборной»

Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающая сборной Беларуси и «Ганновера» Александра Тарасова в интервью «Прессболу» прокомментировала конфликт между БФБ и центровой национальной команды Еленой Левченко.

- Твой взгляд на скандальную ситуацию с Еленой Левченко? Многолетний лидер национальной команды узнает о том, что снята со ставки в Министерстве спорта, в общем-то случайно, не получив никаких разъяснений ни от руководителей федерации, ни от тренера сборной.

– Так делать нельзя. Не знаю всех нюансов, но в любом случае надо поступать цивилизованно. Не хочет руководство по каким-то причинам видеть Лену в сборной в этом цикле или вообще, все равно должно было найти способ, как разрулить ситуацию, поговорить с ней по-человечески, предупредить о разрыве отношений. То, что случилось — проявление неуважения как к самой Левченко, так и к ее огромному вкладу в достижения нашей сборной. Некрасивая история, – сказал Тарасова.

«Хотелось бы капельку человеческого уважения». Левченко убрали из сборной, лишили ставки, зачем-то придумали травму