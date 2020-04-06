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Николай Ходасевич: «Не думаю, что Ковальчук предложил брестскому «Динамо» что-то, чтобы быть сильными и двигаться вперед»

07.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре брестского «Динамо» на старте сезона.

«Все печальные предположения, которые я говорил, начинают сбываться. Что происходит с брестским «Динамо»? На эмоциях выигранный матч за Суперкубок против «Шахтера». Отличный матч против «Смолевичей», но без реализации голевых моментов. Дальше осечка в «Слуцке» – эмоциональный фон падает, и все это выливается в домашнее поражение от «Славии».

Что нужно делать в межсезонье, чтобы клуб-чемпион оставался на плаву? Возможно, подкручивать тактические нюансы. «Динамо» осталось самим собой, команда играет так, как мы привыкли – очень узнаваемо. Любой соперник в нашем чемпионате, с любым кадровым потенциалом могут устраивать охоту. Чем клубы сейчас и занимаются. При том, что «Динамо» остается при своем классе.

Клубу нужно давать мотивацию. Она может быть со стороны руководства или со стороны тренера. Пришел Сергей Ковальчук, он пытался сохранить в команде ту атмосферу, которая была в прошлом году. Но та атмосфера была ровно на тот чемпионский год. Сейчас нужно придавать новые стимулы, новые вызову тому составу исполнителей, которые есть. Не думаю, что Ковальчук предложил коллективу что-то, чтобы быть сильными и двигаться вперед. Это сказывается.

Еще в межсезонье нужно обновлять кровь, нужно ее проливать. Нужны 2-3 человека. Пришел только Бакай и 2 человека на скамейку запасных.  Остался тот же состав. Я не сказал бы, что он находится в состоянии праздника, он находится в состоянии некоего саморазрушения», – сказал Ходасевич.

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Теги: Брест
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре брестского «Динамо» на старте сезона.
 
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