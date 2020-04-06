Антон Кушнир: «Предлагали переехать в США. Но предложение казахстанцев мне понравилось больше»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир в интервью «Прессболу» рассказал, почему решил работать тренером в Казахстане, а не в США.

- Слышал, что тобой интересовались в качестве тренера и американцы.

– Да, в прошлом году провел в Штатах две недели. Предлагали переехать к ним всей семьей, давали рабочую визу. Но предложение казахстанцев мне понравилось больше. Все-таки это русскоязычная страна и знакомая ментальность, там можно работать с большим КПД. И, скажу сразу, о своем решении еще ни разу не пожалел.

У нас в сборной сейчас отпуск — до 15 апреля. Предполагаю, это дело затянется еще на месяц как минимум. В Казахстане введен карантин и без крайней надобности людям не рекомендуют выходить из дома. Но я каждый день на связи с главным тренером сборной Казахстана по фристайлу Еленой Круглыхиной. Решаем вопросы, набрасываем планы на будущее, держим руку на пульсе и тоже стараемся быть в форме.

Лена возглавляет также сборную страны по могулу, и в этой дисциплине у Казахстана есть очень хорошие традиции. На Олимпиаде в Пхенчхане Юля Галышева стала бронзовым призером, а на прошлогоднем чемпионате мира выиграла золото. Акробаты, с которыми работаю я, такими успехами пока похвастать не могут. Но, надеюсь, в этой дисциплине тоже появится прогресс. Да он уже ощущается. Команда акробатов у казахстанцев небольшая — два-три человека. Лучшая из них Жанбота Алдабергенова заняла третье место на этапе Кубка мира в Казахстане и довольно неплохо для себя выступала на этапах в Китае и США.

На самом деле в моей жизни мало что изменилось. По сути, все сборные готовятся примерно в одних и тех же местах. Летом и осенью у нас было три сбора в Минске и один в Швейцарии. Зимой вообще все, кроме разве что американцев, сидели в Финляндии. Каждый день прыгали рядом друг с другом и дошли до того, что стали всерьез обсуждать вопрос, а не устроить ли один из этапов Кубка мира в Стране Суоми. Ну, раз все тренируются там неделями и месяцами. И я не удивлюсь, если так все в итоге и произойдет, – сказал Кушнир.